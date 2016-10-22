المعارضة السورية تتهم مجلس الأمن بالتآمر

قال رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف أسعد الزعبي إن هناك تآمر واضح من مجلس الأمن على الشعب السوري، وأضاف أن المجتمع الدولي مقصر في اتخاذ قرارات ضد نظام الأسد رغم رصد عشرات الآلاف من جرائم الحرب الذي ارتكبها.

الزعبي وفي مقابلة مع الحدث قال إن روسيا لن تتأثر بالضغط الدولي عليها بسبب جرائمها في حلب.