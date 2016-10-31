سحق حتى الموت بشاحنة لضغط النفايات.. حصل في المغرب

نهاية تراجيدية لبائع السمك محسن فكري الذي انتهى به المطاف الى حاوية نفايات بعد ان سعى عبثا الى تأمين لقمة العيش...

الشاب الثلاثيني حاول حتى آخر رمق انقاذ اسماكه من فكي شاحنة لضغط النفايات بعد مصادرة الشرطة بضاعته ورميها في الحاوية..

تعالت الهتافات الغاضبة والتهبت الحناجر في مشهد نادر بالمغرب منذ اعوام..

تحت وقع الصدمة لبى آلاف المغاربة على عجل دعوات مختلفة للتظاهر في مختلف انحاء البلاد لا سيما في العاصمة الرباط.

الملك محمد السادس عزى عائلة الضحية وأمر بتحقيق شفاف ودقيق ومحاسبة المسؤولين كما وجه وزير الداخلية بزيارة أهل الضحية في الحسيمة..

وزير الداخلية المغربي اعتبر تصرف عناصر الشرطة في مدينة الحسيمة خرقا واضحا لحقوق الانسان مؤكدا العزم على تحديد ملابسات الحادث ومعاقبة المذنبين..

الوزير قال ايضا ان الضحية بعد مغادرته الميناء رفض التوقف عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة حيث كانت بحوزته كمية كبيرة من سمك يمنع صيده في المغرب.

بالمقابل يقول محتجون إن ما كان بحوزة محسن فكري هو كل ما يملك من رأسمال..