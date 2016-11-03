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الأمطار تزيد طين المخيمات بلة شمال #حلب

المصدر: الحدث.نت
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غمرت المياه الناجمة عن الأمطار، مخيمات النازحين السوريين الهاربين من هجمات النظام وروسيا في محافظتي حلب وإدلب، شمالي البلاد.
وباتت المخيمات العشوائية في المنطقة الواقعة بين معبر باب السلامة الحدودي وبلدة اعزاز في محافظة حلب، وكذلك مخيمات "أطمة" القريبة من الحدود التركية، شمالي محافظة إدلب، داخل بحيرة من الطين ، مفاقمة سوء الاوضاع المعيشية في تلك المخيمات المؤقتة ..

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#حلب

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