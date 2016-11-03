على مدار ثلاثين دقيقة بث زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي خطاب الكراهية والإرهاب

البغدادي الذي تلا خطابه الاخير بينما ترابط القوات العراقية وميليشياتها المتطرفة على اسوار معقله, اتّبع في خطابه نبرة مرتفعة بشكل واضح انطوت على كم كبير من الانفعال.

البغدادي افردَ مساحة كبيرة من خطابه في حض عناصره على الثبات والدفاع عن الموصل ولو عبر المواجهة بالانتحار.

كما لم يوفر وسيلة متاحة للهجوم الا ودعا لاستخدامها, اذ وجه اتباعه في الفيليبين والصومال ومناطق اخرى في العالم لمساعدة للتنظيم, في اشارة على حالة اليأس التي وصل اليها التنظيم بعد خسارة مناطق عديدة في العراق وسوريا.

زعيم التنظيم حمل بشدة على ما اسماه التدخل التركي في المناطق التابعة لسيطرته في سوريا, داعيا للرد على انقرة عبر نشر الفوضى واستهداف الامن, كما دعا لتوجيه النيران صوب المرافق الامنية السعودية والمؤسسات الاعلامية التي تتناول اعمال التنظيم الاجرامية.

الاّ ان ابرز ما لوحظ في خطاب البغدادي هو الغياب التام للدور الايراني والميليشيات التابعة لها, والدعوة المتكررة لشن الحرب على تركيا والسعودية بدلاً من ذلك, وهو ما يجعله في صف واحد مع المعسكر الداعي للاشتباك مع انقرة والذي يضم الميليشيات الطائفية التابعة لايران ورئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي, وهو ايضا ما يعيد للأذهان دعوات زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري بعدم التعرض لايران.

تسجيل صوتي جديد للبغدادي