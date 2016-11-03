سكان حلب يعانون من شح المياه

حلب المنهكة من الحرب .. تعاني الأمرين .. فشرب كوب ماء من الصنبور بات من الأمور المستحيلة ..

ولهذا اضطر سكانها للإبتكار وإيجاد سبل أخرى للحصول على مياه صالحة..

أحد وسائل الحصول على المياه، هي ملء خزاناتهم يدويا من المحطات المحلية، نتيجة للإنقطاع المتكرر للمياه، والتي تعد خطوة غير سهلة وشاقة للسكان لعدم توفر المحروقات لتشغيل المضخات..

محطة سليمان الحلبي من بين عشرات المحطات التي استهدفت خلال المعارك وتضررت أنابيب النقل فيها بشكل كبير..

عقدة تلو الأخرى تقف أمام سكان حلب، الذين يجمعون أكبر عدد ممكن من الأدوات التي يمكن استخدمها لملء المياه، صغار و كبار يصطفون للحصول على ما يسد حاجتهم من الماء..

نهر القويق، مصدر بديل لجأ إليه السكان، ولكن المياه المستخرجه منه غير صالحة للشرب، وتمر عبر عدة مراحل لتنقيتها باستخدام معدات قدمتها اليونيسيف ..

الإدارة العامة للخدمات في أحياء حلب المحاصرة، أشارت إلى انقطاع المياه عن أحد عشر حيا منذ ثلاثة و أربعين يوم، حمل يعانيه قرابة الثلاثمئة ألف شخص من المتضررين من حرب المياه في حلب ..

