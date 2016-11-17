المخلافي يجدد رفض الحكومة لأي تفاهمات ليست طرفا فيها

جدد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي رفض حكومة بلاده أي تفاهمات ليست الحكومة الشرعية طرفا فيها, أو تتم خارج مظلة الأمم المتحدة

وأضاف في تصريح للحدث إن ما صرح به كيري عن إتفاق مع ممثلي الإنقلابيين في مسقط هو بمثابة التزام حصل عليه الوزير كيري من الانقلابيين بالذهاب إلى المفاوضات وأضاف إن أي تفاهمات خارج مظلة الأمم المتحدة من شأنها تعطيل جهود السلام, والإنحراف بها عن مسارها الطبيعي والتفاهمات التي تمت سابقا