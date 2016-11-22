تعز غارقة بالنفايات

ليست هذه النفايات التي تتجمع امام مستشفى الثورة العام في تعز, كالفضلات اليومية التي يجمعها اليمنيون مع انقضاء نهارهم بل هي اخطر

انقطاع تعز عن باقي اليمن بسبب الحصار اجبر مستشفيات المحافظة على التخلص من المخلفات العضوية والكيمياوية بطرق بدائية لا تتلاءم ومعايير السلامة العامة.

تتكوم هنا نفايات المناطق السكنية من تعز لأيام تحت اشعة الشمس المضرة, قبل ان يقدم المواطنون في بادرة فردية على احراقها للتخلص من روائحها المنتشرة.

في مناطق اخرى من تعز يلجأ المواطنون لمجاري مياه الامطار كوسيلة اقل ضرارا على المدى القريب, لتُأجل المشكلة اسابيع فقط حتى موعد هطولها لتنشر معها خواص البكتيريا المسببة للامراض الى كل مسرب تجد اليه طريقا