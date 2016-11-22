لائحة عار نظام الأسد

بالأسماء وأماكن التعذيب.. كل شيء موثق بشأن جرائم حرب ارتكبها اثنا عشر مسؤولا عسكريا من نظام الأسد.. سامنتا باور مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تكشف عنهم الغطاء للرأي العام الدولي..

اللواء أديب سلامة، ، العقيد سهيل الحسن، عدنان عبود حلوة وجودت مهواس وطاهرحميد خليل.. هؤلاء هم الضباط المسؤولون عن الهجمات التي استهدفت أهدافا مدنية، وبعبارة أخرى المسؤولون عن المجازر بحق المدنيين السوريين، التي يراها العالم كل يوم في شاشات التلفزيون.

قائمة أخرى لضباط النظام السوري، ذكرتهم المسؤولة الأميركية بالاسم، يتقدمهم العميد حافظ مخلوف ابن خال الأسد، ومعه جميل الحسن وعبدالسلام فجر محمود وإبراهيم محلة وشفيق مسعد ورفيق شهادة.. هؤلاء كانت مهمتهم تعذيب السجناء في مراكز حددت بالاسم والموقع:

فروع المخابرات 215 و 227 و 235 و 251

فروع بعض المخابرات الجوية

مطار العسكري

سجن صيدنايا ومستشفيات تشرين

حرستا العسكرية

مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة قالت إنه يتم الحديث عن جرائم داعش والنصرة، فلابد من الحديث عن جرائم النظام السوري والروس أيضا، متسائلة إن كانت موسكو تنوي التنديد بأي من غارات حليفها السوري، سواء في مجلس الأمن أو في محفل دولي آخر.

باور أشارت أيضا إلى تزايد الانتحار وسط الأطفال في مضايا المحاصرة بشكل غير مسبوق بسبب ما آلت إليه الأوضاع ، داعية الجميع لإنقاذهم..