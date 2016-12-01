الفارون من حلب يعيدون مشاهد ميليشيا الحشد بالعراق

ستون ألف شخص فروا من حلب خلال ثمان وأربعين ساعة وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر

تقارير دولية تحدثت عن انتهاكات كبيرة تعرضت لها هذه الأسر بداية من سوء المعاملة وتعمد اذلالهم مرورا بتعرضهم للكراهية المذهبية من قبل عناصر حزب الله الذين تعمدوا استقبالهم باناشيد شيعية تدلل على نصر تاريخي على أهالي الشام .. وصولا إلى تقارير أكدت اعتقال نظام الأسد لمئات الشبان بتهمة وجود علاقة بينهم وبين فصائل المعارضة

ممارسات تعيد للاذهان انتهاكات الحشد الشعبي في العراق الذي أيضا تعمد اذلال النازحين وقتلهم وفي أحيان عديدة التباهي بهذه الأعمال .. كيف لا وميليشيات الحشد الشعبي ذاتها التي تقاتل في العراق تشارك وبشكل كبير في معارك حلب الان لا سيما حركة النجباء وميليشيا أبو الفضل العباس إلى جانب ميليشيات أفغانية وإيرانية ولبنانية لا تقل اجراما

هلع إذا يسود حلب الشهباء حاضرة الإسلام طيلة مئات السنين ومدينة الشعر والجمال . اليوم يساق أهلها من بيوتهم أمام سمع وبصر العالم بأسره ثم يصورون وهم يحصلون على معونات غذائية من قبل قاتلهم