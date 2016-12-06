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داعش يعيّن "أبو الحسن المهاجر" متحدثاً باسمه خلفاً للعدناني

المصدر: الحدث.نت
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بعد ثلاثة أشهر على مقتل أبومحمد العدناني، أعلن تنظيم داعش، اسم المتحدث الجديد باسم التنظيم المتطرف، وهو أبوالحسن المهاجر

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