داعش يعيّن "أبو الحسن المهاجر" متحدثاً باسمه خلفاً للعدناني آخر تحديث: الثلاثاء 6 ربيع الأول 1438 هـ - 06 ديسمبر 2016 KSA 07:25 - GMT 04:25 تارخ النشر: الثلاثاء 6 ربيع الأول 1438 هـ - 06 ديسمبر 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: الحدث.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك داعش يعيّن "أبو الحسن المهاجر" متحدثاً باسمه خلفاً للعدناني PDF اطبع حجم الخط بعد ثلاثة أشهر على مقتل أبومحمد العدناني، أعلن تنظيم داعش، اسم المتحدث الجديد باسم التنظيم المتطرف، وهو أبوالحسن المهاجر