المعارضة الإيرانية تكشف حجم مشاركة الحرس الثوري بمعارك حلب

المعركة سورية والجنود إيرانيون معادلة حلبية فكت شيفرتها وثائق سرية نشرتها المعارضة الإيرانية في باريس عبارة عن مراسلات بين الحرس الثوري الإيراني و قيادات في ميلشيا حزب الله اللبناني والميليشيات العراقية وميليشيا فاطميون الأفغانية وزينبيون الباكستانية التي تأتمر بأوامر من قيادات النظام الإيراني

بقادة رفيعي المستوى حضر الحرس الثوري الإيراني وفق الوثائق المسربة التي قالت إن قائد القوات هو العميد جواد غفاري أحد أبرز قادة فيلق القدس والذراع الأيمن لقائد اللواء قاسم سليماني لعب دورا إبان الحرب الإيرانية العراقية وشغل رتبة قائد العمليات العسكرية والجبهة الشمالية السورية قبل أن يرفّع قائدا ميدانيا للحرس الثوري في سوريا

التقى رئيس النظام السوري بشار الأسد برفقة قائد لواء فيلق القدس قاسم سليماني الذي حضر شخصيا لتفقد الأوضاع في حلب بحسب ما أظهرت صور تم تداولها على وسائل إعلام