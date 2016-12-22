أجيال داعش قد تشكل يوما كارثة إنسانية

العلم في الصغر كالنقش على الحجر فهل سيمحى ما نقش وحفر في عقول جيل ولد مع ظهور داعش فرأى وسمع ما لم ير ويسمع أقرانه

الأطفال لدى داعش هم جنود ووقود حروبه وهم أيضا الضحايا تقرير لمنظمة العفو الدولية تحدث عن آثار جسدية عميقة وأخرى معنوية بسبب ما تختزنه مخيلاتهم الصغيرة لصور مروعة يزيدها سوءا صدمات خسارات أرواح ذويهم أو مقربين لهم

محنة توقعت منظمة العفو الدولية أن تطال جيلا من الأطفال اليائسين الذين عايشوا خضات تتخطى سنواتهم القليلة ولم تستبعد أن يتحولوا إلى كارثة إنسانية بعد أن لون داعش طفولتهم بالدم

ليس مستبعدا أن تتحقق نبوءة المنظمة عندما تكون مهود الأطفال من أبنوس وأرز وغيرها من فاخر الأخشاب فراشها من ريش وغطاؤها من حرير وتكون مهود أطفال داعش نقالة إذا تيسرت

بنظرات أعمق من سنواته القليلة يرمق هذا الصبي المدى نظرات من خبر الحياة ووجعها فماذا ينتظر أن يقدموا للإنسانية وهنا السؤال ما هي الآليات المطلوبة لإخفاء ندوب أرواحهم خاصة ما غياب الدعم النفسي في بلدان أولوياتها حروب و توفير الحاجات الحيوية