ماذا تروي هذه السيدة المغتصبة من داعش؟

خلف هاتين العينين مسلسل حزين حزين وقلب غارق في آلام تفيض على الوصف والدموع

كلمة واحدة كانت كفيلة بتحويل حياة أرملة عراقية إلى جحيم عندما قالت للدواعش إن زوجها كان ضحية للإرهاب فبدأ المسلسل الحزين بالعنف الجسدي والضرب بالجنازير ليتطور إلى ما هو أقتل من ذلك لاحقا

فكرة العبودية التي يمكن أن تكون قد شاهدتها لقطة مؤلمة على شاشة ما تحولت إلى واقعها عندما أخبرها الدواعش أنها أمة لدى التنظيم وجردوها من كل حقوقها البشرية وحتى من أمومته

تسرد السيدة بأسى ما أصابها وتقول إنها تعرضت لأكثر الممارسات إهانة بحق المرأة الاغتصاب عندما فعل داعشي فعلته فحملت فزوجت لأحدهم فتخلت عنها عائلتها فأخذ أولادها منها فاء وفاء متى تنتهي الأحداث المأساوية التي يعطف الحزن فيها على الخوف ثم الترويع

هي مجتمعات تلصق فكرة العار بنسائها وتربط شرفها بالضحايا متناسية أنها أجبرت على ما أصابها كرها على كرها فتتجاهل واقع أكونها ضحية لأبشع أنواع الممارسات وعوض أن تمد الأيادي لتربت عليها وتنتشلها من الوجع وتحيي جلدها تطلق اللسان للحكم واليد بالجلد والعقاب