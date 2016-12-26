الأحمر في نهم

دعا نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر أبناء الجيش والأمن ومن تبقى من قوات الحرس الجمهوري الموالية للخلوع وأبناء القبائل إلى تفويت الفرصة على ميليشيات الحوثي ومن خلفها إيران والالتحاق بالجيش الوطني لاستعادة الشرعية.

كما دعا أبناء محافظة صنعاء إلى الاصطفاف مع الجيش والمقاومة في مواجهة فوضى الميليشيات الحوثية . وقال إن خلاص الشعب اليمني من ‏العصابات التآمرية الإيرانية أصبح وشيكًا .

وأضاف الفريق الأحمر خلال اجتماع مع عدد من القادة العسكرية والوزراء في مأرب إن دور التحالف العربي بقيادة السعودية في مواجهة التمدد الإيراني الفارسي ‏سيُحبط محاولات التخريب والفتنة .