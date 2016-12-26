الحدث مع المظليين السعوديين والقوات الخاصة

كنا بين مبانٍ خاليةٍ من السكان نسير بهدوء وترقب ، انتقلنا بخطوات قصيرة نحو بطنِ الوادي ، تحيط بنا اشجارٌ وشجيراتٌ ودوابُ وقوارضُ لا نعلم اين هي، ولكننا نعلم انها حولَنا.

قد تكون الصورة في الواقع اوضحَ مما تشاهدونها الآن عبر الرؤيةِ الليلية للكميرا ، التي حملها مصور العربية متقدما امام تشكيلٍ عسكري من وحدات المظليين والقواتِ الخاصة السعودية لينقل تفاصيلَ التصدي وطلقاتِ الرصاص المباشرةَ على ميليشياتٍ حاولتِ الوصولَ الى الحدود السعودية.

هم اسرعُ من الرصاص اذا تم تدخلُهم نهارا، وكالسواد اثناء المعركةِ ليلا ،ينفذون عملياتٍ نوعيةً لا يشعر بها ايضا من يقف خلفَهم للمساندة ، مجهزون بتجهيزات تِقنيةٍ عاليةِ الجَودة، يصدون يقتحمون يطهرون لا يفر منهمُ العدو او يكُر

وَحَدات المظليين والقواتِ الخاصةِ التابعةِ للقوات البرية هي مِشرَط القواتِ السعودية ، حققوا نتائجَ عسكريةً على الأرض كما في السماء والبحر .