حض طفلتيه على تفجير نفسيهما... وقتل

أثار هذا المقطع من الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي دون ان نتمكن من التاكد من صحته ردود فعل غاضبة بسبب ما اعتبر وحشية أب و خروج كلامه عن ابسط الاعراف البشرية لحثه طفلتين لا تتجاوز أعمارهما العشر سنوات على القيام بهجمات انتحارية

وككثير من الفيديوهات غير الموثقة .. شكك البعض في صحته.. وتعددت الروايات حول من يقف خلف ترويج لا إنساني كهذا وما أهدافه..

المدعو أبو نمر في الفيديو، قيل إنه والد لطفلتين ، يقيم في حي القابون في دمشق ويقاتل في صفوف تنظيم متطرف في سوريا ..

أرسل إحدى طفلتيه لتفجير نفسها في مركز شرطة حي الميدان في دمشق..

ووثق بكاميرا هاتف نقال وداع الطفلتين لأمهما ..

وكالة الأنباء السورية سانا، أوردت وقوع انفجار انتحاري بعبوة ناسفة قالت ان طفلة نفذته .. بدون توثيق الاعلان باي مقطع مصور يؤكد الادعاءات

معلوم ان ابو نمر كان دخل سجون النظام ثم افرج عنه ليقاتل بصفوف المتطرفين في مناطق سيطرة المعارضة بدمشق ...

ويقول ناشطون ان ابو نمر قتل أخيرا

ليزيد ذلك من غموض التسجيل وحيثيات اهدافه التي اعتبرها البعض جزء من مساع تروج لتوحش شريحة من ابناء سوريا خصوصا تلك المعارضة لنظام الاسد في الاساس