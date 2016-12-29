وقف النار في سوريا الليلة

في نظرة اولية لما تم الاعلان عنه ، فإن الاتفاق الروسي التركي ربما يكون فرصة حقيقة لوضع حدا لسنوات الحرب الست في سوريا .

تم توقيع هي ثلاث وثائق بين النظام والمعارضة السوريين برعاية روسية تركية مباشرة بحسب ما اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الاولى تتحدث وقف لاطلاق النار يشمل مجمل الاراضي السورية ، يستثني التنظيمات الارهابية وهي جفش وداعش ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الليلة

الوثيقة الثانية تشير الى آليات مراقبة هذه الهدنة ، ستضمن روسيا التزام النظام وحلفاءه ، فيما ستتكفل تركيا بضمان التزام المعارضة في جميع المناطق التي تسيطر عليها

اما الوثيقة الثالثة فهي تنص على اطلاق مفاوضات سلام بين الاطراف السورية في استانا عاصمة كازخستان دون توضيح كيف ستتم مناقشة القضايا الاكثر جدلية على رأسها مستقبل الحكم في سوريا

أظهرت روسيا وتركيا جدية غير مسبوقة حقيقة للتوصل الى الاتفاق ، وأعلن جيش النظام عن ايقاف العمليات العسكرية في جميع الاراضي السورية ، فيما اعرب الائتلاف السوري المعارض دعمه لاتفاق وقف اطلاق النار الشامل في سوريا وحث كافة الأطراف على التقيد به .