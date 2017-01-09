تركيا: لن نسمح بتمدد "بي كي كي" إلى سنجار آخر تحديث: الاثنين 10 ربيع الثاني 1438 هـ - 09 يناير 2017 KSA 08:55 - GMT 05:55 تارخ النشر: الاثنين 10 ربيع الثاني 1438 هـ - 09 يناير 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: الحدث.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تركيا: لن نسمح بتمدد "بي كي كي" إلى سنجار PDF اطبع حجم الخط حذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم من أن تركيا ستتخذ إجراءات حاسمة لمنع وصول حزب الـ "بي كي كي" إلى سنجار بمحافظة نينوى