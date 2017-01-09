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تركيا: لن نسمح بتمدد "بي كي كي" إلى سنجار

المصدر: الحدث.نت
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حذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم من أن تركيا ستتخذ إجراءات حاسمة لمنع وصول حزب الـ "بي كي كي" إلى سنجار بمحافظة نينوى

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