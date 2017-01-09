لأول مرة.. القوات العراقية على ضفة دجلة بالموصل آخر تحديث: الاثنين 10 ربيع الثاني 1438 هـ - 09 يناير 2017 KSA 08:03 - GMT 05:03 تارخ النشر: الاثنين 10 ربيع الثاني 1438 هـ - 09 يناير 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: الحدث.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك لأول مرة.. القوات العراقية على ضفة دجلة بالموصل PDF اطبع حجم الخط القوات العراقية المشتركة تصل ضفة نهر دجلة الذي يمر وسط الموصل وتحكم قبضتها على الجسر الرابع من جهة الجانب الغربي للمدينة