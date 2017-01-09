عاجل

البث المباشر
الحدث فيديو

لأول مرة.. القوات العراقية على ضفة دجلة بالموصل

المصدر: الحدث.نت
رابط مختصر

القوات العراقية المشتركة تصل ضفة نهر دجلة الذي يمر وسط الموصل وتحكم قبضتها على الجسر الرابع من جهة الجانب الغربي للمدينة

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر