لحظات هجوم العريش في مصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل سبعة من رجال الأمن اضافة الى مدني فضلا عن إصابة اثني عشر آخرين بينهم مدنيون في هجوم انتحاري نفذ بسيارة مفخخة على نقطة أمنية في مدينة العريش شمال سيناء . الداخلية اشارت أيضا الى مقتل خمسة من المهاجمين واصابة ثلاثة منهم

ونقلت مراسلة الحدث عن مصادر امنية أنه تلى التفجير تبادل لاطلاق النار ولم يصدر بعد أي إعلان رسمي حول الهجوم.

وكشفت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن سيارة قمامة مسروقة استخدمها الإرهابيون في التفجير

وقالت المصادر الأمنية أن انتحاريًا قاد السيارة بعد أن تم تفخيخها