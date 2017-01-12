داعش يستخدم طائرات مسيرة

كلما تسارعت خطى عناصر القوات العراقية داخل الموصل .. يبتكر تنظيم داعش لنفسه طرق صد جديدة لتعزيز خططه الدفاعية

هذه المرة .. طائرات مسيرة يربط فيها مقاتلو التنظيم ذخائر صغيرة.. لتُلقى على القوات العراقية

صحيح أن حجم الذخائر ليس أكبر من حجم قنبلة يدوية صغيرة .. لكنها كافية للحصول على النتيجة التي يريدها التنظيم أي القتل دون تمييز .. هذا وفق الكولونيل بريت سيلفيا الذي يشرف على وحدة اميركية "لتقديم الدعم والاستشارة" في العراق

القائد العسكري الأميركي ذكر أن استخدام التنظيم المتطرف لطائرات مسيرة صغيرة ليس جديدا رغم انها كانت مستخدمة قبلا في مهمات استطلاعية ..

في كل الأحوال .. يبدو الوضع خطيرا .. لكن القوات العراقية المدعومة من الاميركيين باتت تنجح في اسقاط العديد من تلك الطائرات

ما يعني أن السلاح الجديد لداعش يصبح مع الوقت أقل فعالية مما كان عليه .. أمر تتمناه القوات العراقية . التي ينتظرها العديد من المعارك في شرق الموصل قبل الوصول الى غربها