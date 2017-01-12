عراك في برلمان #تركيا على خلفية تعديل الدستور

اندلع عراك بين نواب من الحزب الحاكم وآخرين من المعارضة داخل البرلمان التركي خلال مناقشات حول مجموعة من التعديلات الدستورية المثيرة للجدل والتي من شأنها أن توسع إلى حد كبير صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكشف بعض من نواب الحزب الحاكم عن اتجاه تصويتهم، ما أثار اتهامات بأن الحزب ضغط عليهم للتصويت لصالح التعديلات وقمع قدرتهم على التصويت بشكل مستقل.