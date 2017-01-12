حفتر يزور حاملة الطائرات الروسية قبالة سواحل مدينة #طبرق

أجرى قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر حاملة الطائرات الروسية اميرال كوزنتسوف الراسية قبالة ليبيا، والتقى حفتر خلال الزيارة ضباطا روسا وافراد الطاقم قبل ان يبحث عبر الدائرة المغلقة مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو موضوع محاربة الارهاب في ليبيا ..

وكان حفتر قد توجه نهاية نوفمبر الماضي الى موسكو حيث طلب المساعدة لرفع حظر السلاح الذي تفرضه الامم المتحدة على ليبيا.