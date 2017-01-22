من هو انتحاري شارع الحمرا ببيروت؟

هنا في هذا المقهى في بيروت, كادت تحلّ كارثة لو لم يتمّ إحباط عملية انتحارية كان سينفذها شخص مزنّر بحزام ناسف.

في التفاصيل, فإنّ جهاز الاستخبارات اللبناني بالتعاون مع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أحبطا هجوماً كان سينفذّه اللبناني المدعو عمر حسن العاصي الذي يحمل بطاقة هويته, وتبيّن أنها صحيحة وغير مزورة بعد أن تمت مداهمة مكان سكنه في منطقة الشرحبيل في صيدا جنوب لبنان, ومصادرة جهاز كمبيوتر.

وبحسب الصور التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام لبنانية, فإنّه تم القاء القبض على الانتحاري قبل تفجير نفسه.. وبحسب بيان الجيش اللبناني فإنّ اللبناني المدعو عمر حسن العاصي كان مزنّراً بحزام ناسف وحين حاول دخول مقهى "الكوستا" عنوة لتفجير نفسه, تصدت له قوة من المخابرات في الجيش اللبناني ما أدى الى وقوع عراك بالأيدي مع القوة العسكرية,

وإطلاق نار عليه بدون قتله ونقل على الأثر إلى المستشفى للمعالجة.. ليتم التحقيق معه لاحقا.

هذا الهجوم الذي تم إحباطه في شارع الحمرا الذي يقع غرب العاصمة اللبنانية بيروت... كان ليتحوّل إلى كارثة حقيقة لو تمت عملية المهاجم الانتحاري حيث أنّ شارع الحمرا يُعدّ من الشوارع الحيوية جدا في لبنان وتنتشر فيه المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم.. فيما تعرف ليلة السبت عادة ازدحاما برواد المطاعم والمقاهي.