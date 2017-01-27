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آراء لاجئين سوريين في الأردن حول فكرة العودة للمناطق الآمنة

المصدر: الحدث.نت
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أدلى اللاجؤون السوريون في الأردن بآرائهم في فكرة العودة إلى المناطق الآمنة إن تم إقامتها داخل سوريا..

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