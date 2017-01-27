آراء لاجئين سوريين في الأردن حول فكرة العودة للمناطق الآمنة آخر تحديث: الجمعة 28 ربيع الثاني 1438 هـ - 27 يناير 2017 KSA 08:27 - GMT 05:27 تارخ النشر: الجمعة 28 ربيع الثاني 1438 هـ - 27 يناير 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: الحدث.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك آراء لاجئين سوريين في الأردن حول فكرة العودة للمناطق الآمنة PDF اطبع حجم الخط أدلى اللاجؤون السوريون في الأردن بآرائهم في فكرة العودة إلى المناطق الآمنة إن تم إقامتها داخل سوريا..