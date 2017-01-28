الجميّل: الحل في لبنان هو بإقرار قانون انتخابي جديد

التقت الحدث برئيس حزب الكتائب اللبنانية الشيخ سامي الجميّل، وتناول الحوار الاوضاع الداخلية وما يتعلق بالانتخابات النيابية اللبنانية بالاضافة الى تداعيات الازمة السورية على المشهد في لبنان.

واوضح الجميّل خلال اللقاء أن الحل في لبنان هو بإقرار قانون انتخابي جديد، معتبرا ان القانون الحالي سيؤدي لإعادة انتاج الطبقة السياسية نفسها.

وحول الازمة السورية دعا الجميّل السلطات الأمنية والجيش إلى ضبط الحدود مع سوريا، والابقاء على سياسية النأي بالنفس عن صراعات المنطقة مع الحفاظ على العلاقات مع الدول العربية.