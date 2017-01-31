تطورات هجوم المسجد في كندا

الإرهاب لا يعرف ديناً... والمتطرف في هجوم المسجد في كيبيك الكندية هو المشتبه فيه Alexandre Bissonnette طالب جامعي يعتنق أفكاراً قومية... طالب بجامعة لافال.. يُشتبه في تنفيذه هجوم المسجد حين فتح النار على مصليّن أبرياء قتل 6 وشرع بقتل 5 آخرين... وهناك إمكانية لتوجيه تهمة الإرهاب إليه إذا ما ثبتَ أنه منفذ الهجوم ...

أما الحديث عن وجود شريك له فدحضته الشرطة أخيرا حيث أنّ المغربي محمد خضير قد اتصل بالشرطة طالبا الإدلاء بشهادته حول الحادث... لا لتسليم لنفسه كما أُشيع.

إذن المتهم الرئيس هو ألكسندر بوسينيت، هو هاوٍ للعبة الشطرنج فيما يبدو أن استراتيجية اللعب لديه انتقلت الى جانبه الإجرامي إذ راح المهاجم غير المسلم يصرخ بلهجته "الله أكبر.. الله أكبر" أثناء الهجوم... لتضليل التحقيقات وانتحال شخصيّة متطرفة أخرى.

بدم بارد فتح النار على ضحايا مسجد المركز الاسلامي الثقافي بكيبك ... فهذه صورة القتيل المغربي، عز الدين سفيان، الذي كان صاحب دكان قرب المسجد, وهذه صورته حين أدى مناسك الحج...

أما هذه الصورة فتعود للتونسي بوبكر ثابتي حاملا طفلته...

وتلك صورة الجزائريان خالد بلقاسم وعبد الكريم حسن الذي هو أب لابنين، أحدهما رضيع عمره أقل من 4 أشهر... فيما تظهر هنا صورتا ابني العم الغينيين.



ويبقى الغد لناظره قريب...ففي الـ21 من فبراير المقبل يُحاكم BIssonnette وإذا ثبتَت التهمة ضده فقد يحاكم بتهمة الإرهاب... فيما هو الوحيد الذي أشارت إليه أصابع الشبهة بارتكاب المجزرة، وفق ما ذكرت الشرطة التي اعتقلته بعد 20 دقيقة من مغادرته المكان حين عثروا عليه في سيارته ومعه بندقيتان ورشاش كلاشينكوف.