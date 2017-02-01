البنتاغون: الهجوم على المدمرة السعودية كان يستهدف إحدى سفننا

قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن الهجوم الذي تعرضت له فرقاطة سعودية قرب ميناء الحديدة اليمني بواسطة زوارق قادها انتحاريون كان يستهدف سفينة أميركية.

ونقلت قناة Fox News الأميركية عن خبراء في وزارة الدفاع قولهم بان الدلائل تشير إلى ان هذه العملية كانت تستهدف سفينة حربية أميركية، أو أنها كانت محاكاة للهجوم الذي استهدف المدمرة كول عام ألفين في عدن وأسفر عن مقتل 17 شخصا.

وأشارت القناة إلى أن هذه العملية نفذت في المنطقة نفسها قرب مضيق باب المندب التي تعرضت فيها قوات بحرية أميركية لهجوم صاروخي من قبل الحوثيين خلال أكتوبر من العام الماضي.

