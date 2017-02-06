شاهد موفد الحدث مع اللاجئين والبرد القارس بلبنان

قال معين المرعبي وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين السوريين إنه سيتم قريبًا الإعلان عن إلغاء رسوم الإقامة، ما من شأنه تخفيف جزء من العبء المالي عنهم. وأشار المرعبي إلى أن "المجتمع الدولي أكد مطالبه في عدم الترحيل القسري للاجئين

وانتظار ظروف العودة الآمنة إلى سوريا، وتأمين الإقامة للسوريين دون تحميل اللاجئ السوري رسم وكلفة الإقامة

هذا ويعيش اللاجئون السوريون في مخيمات اللجوء في ظروف قاسية في ظل انخفاض درجة الحرارة و ضعف تجهيز هذه المخيمات