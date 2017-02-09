تصفية أمين عام حزب الله العراقي في البصرة

توترات أمنية جديدة وهجمات إرهابية تدور في محافظة البصرة جنوب العراق ومسلحون مجهولون الهوية يغتالون أمين عام حزب الله العراقي المنضوي مع ميليشيات الحشد الشعبي باسم الموسوي

المسلحون وحسب المصادر الأمنية في المحافظة أستهدفوا الموسوي داخل سيارته بوابل من النيران في منطقة الحيانية وسط البصرة فأصيب ومرافقه بجروح بليغة انتهت بوفاته في أحدى مستشفيات المحافظة

الحادثة تزامنت معها هجمات بعبوات صوتية على دور سكنية تقع في مناطق متفرقة داخل البصرة بضمنها مركز المحافظة لم تسفر عن إصابات بشرية لكنها وحسب مصادر سياسية تحمل رسائل تحذيرية

خاصة وأن البصرة تستعد لسباق الإنتخابات قريبا وسط تحديا أمنيا وحزبيا كان آخرها رفض وجود نوري المالكي وأتباعه لغرض الدعاية الإنتخابية نتجت بعدها خروقات أمنية وجرائم قتل وخطف

من جانبه حذر رئيس الحكومة حيدر العبادي خلال ترأسه أجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات من تنامي مشروع أسماه بالمشبوه تقف خلفه أياد خفية تحرض على الإغتيالات وإثارة الفتن