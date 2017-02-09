مذبحة_صيدنايا.. تابع

الأرقام الصادمة التي كشفت عنها منظمة العفو الدولية بشأن اعدامات النظام السوري في سجن صيدانيا, تركت الملايين حول العالم في حالة ذهول من حجم الوحشية التي تمارس بشكل يومي في السجن سيئ السمعة

امنستي فتحت الباب لملايين المتعاطفين مع قضية المعتقلين لدى النظام, للتعبير عن تضامنهم عبر توقيع عريضة الكترونية تحض روسيا والولايات المتحدة على استخدام نفوذهما لاجبار الاسد على القبول بادخال المراقبين المستقلين الى السجون.

امنستي وعدت بتوصيل العريضة الى الحكومتين الروسية والاميركية, وارفقتها مع فيديوهات تفاعلية لمقاربة الاوضاع التي يعيشها المعتقلون ولو افتراضيا,

ذلك في ظل التعتيم التام الذي يفرضه النظام على الجرائم التي ترتكب خلف جدران سجونه