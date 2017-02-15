حزب الله يروّج المخدرات في سوريا

من الحرب على المدنيين في سوريا إلى تجارة المخدرات وإغراق الأسواق بها، هكذا يتهم ناشطون ميليشيا حزب الله في ريف دمشق

في مضايا وبحسب فيديوهات نقلها الناشطون تحدث محاصرون عن قيام عناصر حزب الله ببيع المواد المخدرة بأسعار مخفضة جدا مقابل رفعهم أسعار المواد الغذائية

الناشطون يقولون إن شراء المخدرات إجباري لمن يريد شراء المواد الغذائية من مراكز ميليشيا حزب الله

الناشطون يشيرون إلى قيام الأجهزة الأمنية في أوروبا والولايات المتحدة باتهام حزب الله بتهريب المخدرات وتبييض الأموال على نطاق واسع من أميركا الجنوبية إلى أوروبا وعدد من دول العالم

ويشيرون إلى أن آخر هذه المعلومات ما نقله الإعلام الأميركي عن شبكة تتبع لحزب الله في فنزويللا وهي مدعومة من نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي السوري الاصل والتي تتاجر بالمخدرات وتقوم بعمليات تهريب وتزوير جوازات سفر