هجوم على قناة الجديد اللبنانية

قناة "الجديد "اللبنانية تتعرض لهجوم نفذه جموع من مناصري حركة أمل إثر اتّهام للقناة بالإساءة للمرجع الشيعي موسى الصدر .

وحاول نحو ثلاثمئة شخص كان بعضهم يحمل رايات حركة أمل اقتحام مقر قناة الجديد اللبنانية وقاموا برشق المبنى بألعاب نارية وحجارة وبيض .

وفي تغريدات على حساب القناة بموقع "تويتر" قالت الإدارة إن القوى الأمنية المتواجدة أمام المبنى غير كافية لحمايته، مطالبة الجيش بالتدخل.

وأضافت أنَّ مناصري حركة أمل يرمون مبنى الجديد والقوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات النارية في محاولة لاقتحامه.

المعترضون جالوا الشوارع وتظاهروا بالدراجات النارية أمام مبنى القناة وهم يهتفون "لبيك يا موسى الصدر"، اعتراضا على حلقة من برنامج "دمى كراسي" الذي يتناول القضايا السياسية بتجسيد كارتوني سياسي حيث أذيعت الأحد الماضي، ووضعت فيها "دمية" تجسد رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وطرحت قضية موسى الصدر، الذي تقول حركة أمل انه اختفى في ليبيا إبان حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

من جهتها أكدت نائب رئيس مجلس إدارة القناة كرمى الخياط ان هذا الاعتداء هو اعتداء على الصحافة وهذا الهجوم علينا هو ليس ردة فعل استنكارية تعبر عن حرية رأي بل هي "بلطجية ".