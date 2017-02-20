الألغام في اليمن

الالغامُ الأرضية ُ تُعَد من أكثر ِالأسلحةِ العسكرية دمارا وتأثيرا..

فخطرُها لا يقتصِرُ على العسكريين بل يمتدُ ليخلّف قتلى وجرحى بين المدنيين

فيما تأثيرُها المدمّرُ يستمرُ لسنواتٍ طويلة بعد انتهاءِ القتال..

وفي اليمن يلجأ عناصرُ الميليشياتِ الانقلابية لهذا السلاح في محاولةٍ لإعاقةِ تقدم ِقوات الشرعية غيرُ آبهينَ بما يمثلهُ استخدامُ الألغام من تهديدٍ للأجيالِ القادمة و مستقبلِ اليمن..

الألغامُ كانت السببَ في عدم ِعودةِ الكثير من اليمنيين الى المناطقِ المحررة خوفا من نتائجِها الكارثية

خبراءُ الجيش ِاليمني الوطني يؤكدون ان المليشياتِ الانقلابية َ زرعَت أكثرَ من مائةٍ وخمسينَ الفَ لُغم في محافظاتِ عدن ولحج وابين ناهيكَ من باقي المحافظاتِ التي زرعت فيها الآلافَ من الالغام

لقاء مع خبراء متفجرات

المليشياتُ لم تكتفِ بالألغام ِالجاهزة بل قامت بتصنيع ِالآلافِ من العُبُّواتِ الناسفةِ التقليدية باستخدام أُسطواناتِ الغاز المنزلية