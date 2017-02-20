معالجة أزمة الكهرباء في عدن

تعكفُ السلطاتُ في عدن على تجنيب ِ العاصمة الموقتة لليمن حرّ َ الصيف، محاولة ً توفيرَ الطاقةِ الكهربائية وحلّ َ مُعضِلةِ المشتقـّاتِ النِفطية..

متحدث - المهندس / مجيب الشعبي - مدير كهرباء عدن

هذه ليست نظرة تشاؤمية بل هو الواقع الذي نجم عن تلاعب المافيا بأسواق المشتقات النفطية واحتكارها بمشاركة مسؤولين نافذين ما يهدد جهود الحكومة بالفشل ,,

ثلاثة ُ أطرافٍ رئيسية مسؤولة ٌ عن توفير ِ المشتقـّاتِ النِفطية ِ وتوزيعِها في عدن وتزويدِ الطاقةِ الكهربائية .. وهم التجارُ المستوردون وشركة ُ مصافي عدن الوسيطة ُ وشركة ُ النِفط ِ اليمنية.

ويشكـّلُ احتكارُ المستوردين وفسادُ الموزّعين لمشتقـّاتِ الطاقة تحدّيا ً ومسؤولية ً على عاتق ِ الحكومة، يفرض ُ عليها كسرَ الاحتكار ِ والقضاء َ على الفساد وتوفيرَ حاجاتِ السكّان ِ من الوَقود ِ والكهرباء

استحقاقاتُ بسط ِ سلطةِ الشرعية تبدأ ُ من تلبيةِ احتياجاتِ السكّان وأهمّـُها تأمين ُ الكهرباء أولا ً لسكّان ِ المناطق ِ الساحليةِ قبل حلول ِ موسم ِ الصيف ِ الحارّ ولا سيّما في العاصمةِ الموقتة عدن .



