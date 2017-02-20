والد عبدالباسط يروي لحظات #بابا_شيلني

روى والد الطفل عبدالباسط للحدث اللحظات الأولية للغارة التي نفذتها إحدى مقاتلات النظام أو روسيا على إدلب الجمعة والتي أودت بحياة زوجته وابنته وإصابة آخرين من أسرته، وكان من بين الضحايا الطفل عبدالباسط الذي فقد ساقيه في الغارة وهو يرقد في مستشفى داخل الأراضي التركية.

