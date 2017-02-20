300 لاجئ يقتحمون الحدود المغربية الاسبانية

أعلنت شرطة سبتة ان 300 مهاجر عبروا ليلا الحدود المحيطة بهذا الجيب التي تسيطر عليه اسبانيا في شمال المغرب، وذلك بعد ثلاثة ايام على دخول 498 شخصا بالطريقة نفسها.

واقتحم مئات المهاجرين الشباب الافارقة السياج الذي يبلغ ارتفاعه ستة امتار حول سبتة قبل ان يحتفلوا ليلا بدخولهم الجيب وهم يهتفون "الحمد لله" و"انا في اوروبا"