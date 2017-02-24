جهاد مقدسي: وجودنا في جنيف لا يلغي أي طرف من أطراف المعارضة

قال جهاد مقدسي رئيس وفد مجموعة القاهرة إلى جنيف ان وفده موجود لبحث الحل السياسي على أساس مرجعية جنيف1، نافيا ان يكون هدفه إلغاء أي طرف من أطراف المعارضة

مقدسي أكد انه مجموعة القاهرة لم تطالب بنقل السلطة وإنما البدء بعملية سياسية تمهد لانتقال سياسي

مقدسي قال ان المجتمع الدولي أعلن رفضه أي تغيير سياسي عن طريق الثورات مؤكدا ان المعارضة مطالبة بخطوات سياسية لتحقيق التغيير السياسي .

وطالب مقدسي المبعوث الاممي بتغير إستراتيجيته وان يضع ورقة حول نقاط التوافق مع النظام تمهيدا للوصل إلى الحل .