الملك سلمان في إندونيسيا

إندونيسيا.. ثاني محطات جولة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في اسيا على مدى شهر تقوده ايضا الى بروناي واليابان والصين وجزر المالديف والأردن.. واول زيارة لملك سعودي إلى هذا البلد منذ نحو خمسين عاما.

زيارة رسمية تستغرق اثني عشر يوما يوقع خلالها البلدان اتفاقا لمحاربة الإرهاب سيكون محور ما يصل إلى عشر اتفاقيات..

علاقات تعود الى عام 1948بافتتاح السفارة الإندونيسية في مدينة جدة والسفارة السعودية في جاكرتا عام 1955.

اتفاقيات من المنتظر ان تضع الأسس لمشاريع تطوير التعاون بين البلدين في مجالات النفط والغاز والسياحة

في هذا السياق يرقى حجم تعاون شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط مع شركة برتامينا الإندونيسية للطاقة الى خمسة مليارات دولار.

وتأمل إندونيسيا جذب استثمارات سعودية بمليارات الدولارات بينما تهدف السعودية إلى فتح مزيد من الأسواق لمنتجاتها والتعاون في مجالات تعليمية.

يذكر أن الحكومة الإندونيسية اقرت عام 2005 منح تأشيرة الزيارة للسعوديين الراغبين في السفر الى إندونيسيا لدى وصولهم إلى المطار.