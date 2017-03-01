خيمة لاجئ مميزة

أرخبيل من الخيام هنا.. وهناك!

من مختلف المناطق السورية نزحوا ولجأوا مع اختلاف الأجناس وتفاوت الأعمار ليواجهوا مصيرا واحداً لفترة غير ِ معلومة.

عدد كبير من المخيمات والخيام زُرناها في البقاع اللبناني... ولاجئون جمعتهم المأساة ووقعها على ثقافة الحياة لديهم التي بدأت تضمحّل مع مرور الأشهر والأعوام..

أما تلك الليلة في هذا المخيّم في منطقة سعدنايل ... فمختلفة...

هو إبنٌ وزوجٌ وأبٌ أبى أن يستسلم للظروف.. يعيش هنا مع زالدته وزوجته وولدين.. متمسّكٌ بالحياة ولم يُسلّم للواقع المرير... عمل بيديه لتحسين خيمته وتوفير نفقات أجرة عمال ٍ ... حتى حوّل خيمته شيئا فشيئا إلى منزلٍ قابل للعيش تفوح منه رائحة الحياة والألوان التي رسمتها ريشحته الصادقة...

ضيافةٌ كريمة برغم ظروف العيش ... إلا أنّ هذا الفنان مقتنع بأنّ للإنسان القدرة على محاربة الظروف والتأقلم معها وإلا غرق بالهمّ , وفقد ثقافة الحياة لديه.

وفي الخارج ... أيضاً قصّة له مع الطبيعة والزرع والأزهار...

هو أبو سليمان... المثقف والفنان والرجل الذي يتحدّى الظروف ليكون قدوة لأطفاله بعدم التسليم والتمسك دوما بثقافة الحياة.