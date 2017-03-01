مليون و 500 ألف مهاجر يتخذون من السودان معبرا لأوروبا

أعلنت الداخلية السودانية أن نحو مليون وخمسمائة ألف مهاجر غير شرعي يتخذون من السودان معبرا للتسلل إلى أوربا عن طريق ليبيا والبحر المتوسط مشيرة إلى أنه تتم السيطرة على الأجانب عن طريق إصدار بطاقة مؤقتة تسمح لهم بالإقامة قابلة للتجديد على غرار جواز السفر المؤقت الذي تمنحه الدول الأوربية .....

حروب وكوارث طبيعية في دول الجوار الإفريقي جعلت من السودان وجهة لمواطني هذه الدول كنقطة عبور قد توصلهم لركوب أمواج المتوسط أيا كانت المخاطر على أمل بلوغ أوروبا بحثا عن واقع أفضل .... ....

هذه اللاجئة الصومالية تم توقيفها عند الحدود الشرقية قبل ستة أشهر دفعت كل ما تملك مقابل بلوغ الحلم الأوربي وقبلها فقدت اسرتها بسبب الحرب

اليتم والفقر لم يكونا فقط عنوانا للمأساة فرحلة الطريق حتى الوصول للسودان كان هي الأخرى قمة في المعاناة

طريق السودان شرقا ومنه عبر الصحراء إلى ليبيا أصبح منفذا وحيدا متبقيا لطالبي اللجوء مما ضاعف العبء على السطات المختصة وصعب من مهامها

ضيق ذات اليد وصعوبة السيطرة على المنافذ الحدودية المفتوحة يبقي تحديا ماثلا أمام سلطات الهجرة ما استدعي ضرورة التنسيق مع الجهات الدولية لمعالجة الأزمة

مع ازدياد موجة الهجرة غير الشرعية في الآونة الأخيرة بدأت المخاوف تدب في الأوساط الرسمية والشعبية من المهددات الأمنية خاصة أن الكثيرين منهم يفضلون البقاء بالسودان بغرض العمل وتوفير منصرفات الرحلة الأخيرة إلى أوروبا