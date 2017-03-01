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#ترمب: ورثنا سياسة خارجية كارثية من الإدارة السابقة

المصدر: الحدث.نت
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اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الادارة الاميركية السابقة بالفشل في ادراة شؤون البلاد الخارجية

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#ترمب

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