#ترمب: ورثنا سياسة خارجية كارثية من الإدارة السابقة آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:31 - GMT 07:31 تارخ النشر: الأربعاء 2 جمادي الثاني 1438 هـ - 01 مارس 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: الحدث.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك #ترمب: ورثنا سياسة خارجية كارثية من الإدارة السابقة PDF اطبع حجم الخط اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الادارة الاميركية السابقة بالفشل في ادراة شؤون البلاد الخارجية كلمات دالّة #ترمب