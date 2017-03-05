رجل دين إيراني يحرِّض على البحرين

شأنٌ داخلي بحت، يمس أمن المجتمع، وكعادتها إيران، لا يروقها هذا في جاراتها، كما يرى خليجيون، . فها هي، وعلى لسان قائد ديني بارز فيها، تحرِّض على فعل أي شيء، واتخاذ أي وسيلة لحماية المتهم عيسى قاسم، الذي أسقطت عنه الجنسية البحرينية بعد إدانته بخيانة الوطن.

عيسى قاسم متهم بقيادة أعمال شغب ومظاهرات ومحاولة تأسيس نظام بديل في البحرين بدعم من إيران، وفقاً للداخلية البحرينية، ولعب دوراً رئيساً في خلق بيئة طائفية متطرفة، تبعاً لمراجعه في النجف حيث حصل على شهادة عليا في العلوم الشرعية، وكذلك قُم الإيرانية التي درس فيها

وكالة تسنيم الإيرانية أكدت على علاقة عيسى قاسم الوثيقة بالنظام الإيراني واتباعه، وذلك بإيرادها خبر اتصال المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني المباشر بعيسى قاسم فور إسقاط الجنسية عنه، معلناً أن مكانته في القلوب، وأن ما حصل له لَن يضرَّه.

عيسى قاسم كان قد اكتسب الجنسية البحرينية، ولم يُراع الولاء لها، بل لإيران، فجاء إسقاط الجنسية، الذي فضح طهران.