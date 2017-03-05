مؤثر جدا.. مآسي النازحين في الوحول في الموصل

نزح أكثر من 45 ألف شخص منذ بدء الهجوم الذي تنفذه القوات العراقية لاستعادة الجانب الغربي من مدينة الموصل من قبضة داعش حسبما ذكرت منظمة الهجرة الدولية الاحد.

وأوضحت المنظمة أن قسما كبيرا من هؤلاء النازحين الذين توافدوا منذ انطلاق العملية في 19 شباط/فبراير، توجهوا الى مخيمات أقيمت في محيط ثاني مدن العراق لاستقبالهم.