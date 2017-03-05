معارك الهلال النفطي في ليبيا

الجيش الليبي يقول ان ساعة الحسم في منطقة الهلال النفطي وشيكة رغم استمرار المعارك مع المسلحين ، الذين كانوا في مرمى نيران سلاح الجو الليبي الذي قصف تجمعاتهمفي السدرة.

غارات أسفرت من تدمير عدد من العربات المسلحة ، يرجح أن تكون تابعة للقيادي في القاعدة المطلوب دوليا الليبي أحمد الحسناوي.

الميليشيات المسلحة سيطرت على النوفلية وبن جواد والسدرة وراس لانوف المحيطة بالهلال النفطي. بالمقابل استعادت قوات الجيش الوطني مطار رأس لانوف.

وفي الوقت الذي تستعد فيه قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر لاستعادة السيطرة على الهلال النفطي، تناقلت وسائل اعلام عن مصدر في الميليشيات المسلحة ببنغازي استعدادها لتسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط.