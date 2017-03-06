الزواج المبكر في مخيمات اللجوء

زواج القاصرات في مخيمات اللاجئين السوريين

اختلفت الأسباب والضحية واحدة

الفتاة السورية القاصرة.

زواج الفتيات المُبكر أحد آثار الحرب السورية... أهالٍ يزوجون فتياتهنّ لأسباب تنوعت ما بين ثقل مسؤولية الفتيات والفقر، وفقدان الأمان... وخوف الأهل من أسلوب العيش في المخيمات لتبلغ نسبة الزواج المبكر نحو ثلث حالات الزواج الإجمالية...

فتيات رفضن الظهور أمام الكاميرا ونحترم خصوصيتهن خصوصاً لما يعكسه ذلك على مستقبلهنّ, فيما علمنا من أكثر من مصدر وجود استغلال لحياة وأرواح تلك الفتيات في كثير من الحالات فيأتي أحدهم يعدهنّ بحياة أفضل.. يتزوّجهنّ لشهر أو شهرين ومن ثمّ يختفي.

في الموازاة تعمل جمعيات ومن بينها جمعية بيوند, على برامج توعويّة للأمهات من مخاطر آفات اجتماعيّة خطيرة..

ويُصرّ هذا الشاب السوري حسين على إيصال رأيه من الزواج المبكر بكلمات كتبها ورنّمها.. لأخواته وفتيات جيله.