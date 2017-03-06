القوات العراقية على مشارف المباني الحكومية وسط الموصل

أعلنت مصادر عسكرية عراقية أن القوات المشتركة وبدعم أميركي أوشكت على الوصول إلى المجمع الرئيسي للمباني الحكومية في الموصل وهو الهدف الرئيسي في الهجوم الذي يهدف إلى طرد تنظيم داعش من المدينة.

ونقلت وكالة رويتز عن قائد عسكري قوله إنه يتعين السيطرة على المجمع الذي يضم مجلس محافظة نينوى ومباني محافظة نينوى غدا الاثنين، مشيرا إلى أن وحدات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية قريبة للغاية من المجمع.