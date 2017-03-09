وصلت لاجئة ً من سوريا، لم ترِثْ من بلادِها إلّا هذه، لا تملكُ إلّا أن تلوّنَ غربتـَها..
كوثر الويس لاجئة سورية
"تقول إن الرسم حياتها و أحضرت عدة الرسم حين هربت من سوريا"
تشرقُ الشّمسُ في كلّ ِ لوحاتِ كوثر، فهي تستحضرُ طبيعة َ بلادِها، و مشاهدَ الحياة ِ هناك، هي المثقلة ُ أصلا ً بمشاهدِ الموت..
كوثر الويس
"تقول ماذا أرسم حطام دمار، الطبيعة أجمل"
تأملُ كوثر بيعَ أعمالِها، و إن كانت من بقايا الأثاثِ المستمعل .. هكذا تحوّلُ الأشياءَ، و هكذا ترى الغد َ مشرقا ً دائما..
هذا المرسم المتواضع لم يرَ النورَ من قبل، في لوحاتِه آلام ٌ و أحلام ٌ، جسّدت كوثر من خلالِها خارطة َ لجوء ٍ سوريّ ٍ ممتدّة، من هنا إلى العالم أجمع..
أدوات الرسم.. في عدة اللجوء
وصلت لاجئة ً من سوريا، لم ترِثْ من بلادِها إلّا هذه، لا تملكُ إلّا أن تلوّنَ غربتـَها..