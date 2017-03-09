أدوات الرسم.. في عدة اللجوء

وصلت لاجئة ً من سوريا، لم ترِثْ من بلادِها إلّا هذه، لا تملكُ إلّا أن تلوّنَ غربتـَها..

كوثر الويس لاجئة سورية

"تقول إن الرسم حياتها و أحضرت عدة الرسم حين هربت من سوريا"

تشرقُ الشّمسُ في كلّ ِ لوحاتِ كوثر، فهي تستحضرُ طبيعة َ بلادِها، و مشاهدَ الحياة ِ هناك، هي المثقلة ُ أصلا ً بمشاهدِ الموت..

كوثر الويس

"تقول ماذا أرسم حطام دمار، الطبيعة أجمل"

تأملُ كوثر بيعَ أعمالِها، و إن كانت من بقايا الأثاثِ المستمعل .. هكذا تحوّلُ الأشياءَ، و هكذا ترى الغد َ مشرقا ً دائما..

هذا المرسم المتواضع لم يرَ النورَ من قبل، في لوحاتِه آلام ٌ و أحلام ٌ، جسّدت كوثر من خلالِها خارطة َ لجوء ٍ سوريّ ٍ ممتدّة، من هنا إلى العالم أجمع..