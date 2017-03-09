البغدادي يترك معركة الموصل للقادة الميدانيين في داعش

تناقل مسؤولون أميركيون وعراقيون تقارير تفيد بمغادرة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الموصل وفرارِه نحو الصحراء حيث تسير دفة المعركة في الموصل لصالح القوات العراقية، التي استطاعت اليوم عزل غرب الموصل عن تلعفر الحدودية مع سوريا

رجح مسؤولون أميركيون وعراقيون أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي ترك معركة الموصل للقادة الميدانيين في التنظيم ، فيما يختبئ في الصحراء خارج مدينة الموصل ، وسط انباء تقول أنه يتنقل في منطقة نائية صحراوية شمال نهر الفرات ، ولايستخدم وسيلة اتصال يمكن مراقبتها ، كما توقعت مراكز أمنية أن التنظيم قد يلجأ مستقبلا الى العمل السري مع هزائمه في الموصل وفقدانه للأرض.