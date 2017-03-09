كتاب جديد يفضح مرشد إيران والحرس الثوري

كتاب جديد يكشف حجم الأموال التي ينفقها النظام الإيراني في التسلح وفي دعم سياساته للتوسع والتدخل في دول المنطقة

الكتاب، ايران: صعود الامبراطورية المالية للحرس الثوري الإيراني، والذي أعده المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض،

يحكي أولا كيف يتحكم مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي ومجموعة من قيادات الحرس الثوري، بالاقتصاد الإيراني،

وكيف تم ستخدام سياسات الخصخصة خلال العقد الماضي، كوسيلة للسيطرة على جزء كبير من المؤسسات الاقتصادية في البلاد

كما يرصد الكتاب كيف استخدم الحرس الثوري مبالغ طائلة في تمويل النزاعات في المنطقة، مثل سوريا والعراق واليمن، وفي دعم البرنامج النووي

وبحسب الكتاب، تم صرف مئة مليون دولار سنويا خلال الأعوام الخمسة الماضية لدعم القتال في سوريا من أجل ضمان بقاء حليف طهران الأسد في الأسد، لاسيما كرواتب لعناصر من المرتزقة الذين يقاتلون في سوريا تحت إدارة فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني

يذكر أن المجلس الوطني للمقلومة الإيرانية هو تجمع لعدة منظمات معارضة في المنفى أبرزها مجاهدي خلق